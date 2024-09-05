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Нико Уильямс - на предложение фана перейти в Реал: Отвали, придурок

Испания

Особо не церемонился

Нико Уильямс - на предложение фана перейти в Реал: Отвали, придурок

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Атлетика" Нико Уильямс в нелицеприятной форме отреагировал на попытки одного из болельщиков сосватать себя в мадридский "Реал".

Как отмечает издание Cadena SER, инцидент произошел во время автограф-сессии после тренировки сборной Испании.

"В следующем году в "Реал Мадрид", Нико", - сказал фанат.

"Отвали, придурок", - ответил ему Уильямс.

Напомним, на протяжении летнего трансферного окна-2024 Уильямс был близок к переходу в "Барселону", однако затем принял решение провести текущий сезон в составе "Атлетика".

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Болельщики Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Нико Уильямс
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Опубликовал: Александр Бураков
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