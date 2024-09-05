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Нико Уильямс - на предложение фана перейти в Реал: Отвали, придурок
Особо не церемонился
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Атлетика" Нико Уильямс в нелицеприятной форме отреагировал на попытки одного из болельщиков сосватать себя в мадридский "Реал".
Как отмечает издание Cadena SER, инцидент произошел во время автограф-сессии после тренировки сборной Испании.
"В следующем году в "Реал Мадрид", Нико", - сказал фанат.
"Отвали, придурок", - ответил ему Уильямс.
Напомним, на протяжении летнего трансферного окна-2024 Уильямс был близок к переходу в "Барселону", однако затем принял решение провести текущий сезон в составе "Атлетика".
"¿Al Real Madrid el año que viene?"— -1899- (@_Futbolero_) September 3, 2024
Nico Williams: "No jodas, cabrón" pic.twitter.com/9Tcd9Bdr0i
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