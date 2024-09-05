Нико Уильямс - на предложение фана перейти в Реал: Отвали, придурок

Вингер "Атлетика" Нико Уильямс в нелицеприятной форме отреагировал на попытки одного из болельщиков сосватать себя в мадридский "Реал".

Как отмечает издание Cadena SER, инцидент произошел во время автограф-сессии после тренировки сборной Испании.

"В следующем году в "Реал Мадрид", Нико", - сказал фанат. "Отвали, придурок", - ответил ему Уильямс.

Напомним, на протяжении летнего трансферного окна-2024 Уильямс был близок к переходу в "Барселону", однако затем принял решение провести текущий сезон в составе "Атлетика".