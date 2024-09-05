Защитник Вильярреала Кико Фемения: Я думаю, что начало сезона было очень хорошим

„Желтая субмарина“ после четырех туров занимает четвертое место с 8 очками в активе. „Вильярреал“ на своем пути обыграл „Сельту“ и „Севилью“, а также сыграл вничью с „Валенсией“ и мадридским „Атлетико“. Защитник „желтой субмарины“ Кико Фемения в интервью Marca отметил, что команда еще переживает адаптационный период, поскольку в течение лета подписали новых игроков и им нужно время для воплощения замыслов Марселино.

„Я думаю, что начало сезона было очень хорошим. Это была очень тяжелая предсезонная подготовка, мы много работали и заслуживаем такого начала. У нас есть много вариантов, когда дело доходит до игры, но я думаю, что эта команда имеет много возможностей для совершенствования. Каждый игрок любит играть и хочет, чтобы команда выигрывала. Вы не можете просить большего. Я должен продолжать работать над собой. Мы должны упорно работать, потому что чемпионат очень длинный, и то, что мы хотим в конце концов, - это быть среди лучших. Мы все мечтаем быть в Европе, но недостаточно просто сказать об этом. Каждую неделю нас ждут очень тяжелые игры, как, например, игра на Мальорке, в очень жаркое время суток, где нам придется много страдать. Мы сделали несколько хороших подписаний, как в личном, так и в профессиональном плане. Им нужно адаптироваться, но мы уже увидели их качество, и им нужно адаптироваться. Мы работаем над тем, чтобы они адаптировались к тому, как мы работаем, к языку и к тому, как играет команда. Нам нужно лучше адаптироваться“, - заявил Кико Фемения.

Добавим, что следующий свой матч „Вильярреал“ сыграет 14 сентября на выезде против „Мальорки“.