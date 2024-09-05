Карвахаль - о словах Винисиуса: я не думаю, что Испания не заслуживает празднования чемпионата мира

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал слова своего одноклубника Винисиуса Жуниора, который заявил, что если Испания не решит проблемы с расизмом, то чемпионат мира-2030 не должен проводиться в Испании.

"С детства я рос среди представителей разных национальностей. Испания не является расистской страной. Мы категорически против расизма на стадионах. Я знаю, через что проходит Вини, и мы поддерживаем его.

Я думаю, что внедряются протоколы, которые гарантируют, что сумасшедшие не смогут вернуться к матчам. Но кроме этих людей, я не думаю, что Испания не заслуживает празднования чемпионата мира".