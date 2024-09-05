Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карвахаль - о словах Винисиуса: я не думаю, что Испания не заслуживает празднования чемпионата мира
Футболист отреагировал на заявление своего одноклубника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал слова своего одноклубника Винисиуса Жуниора, который заявил, что если Испания не решит проблемы с расизмом, то чемпионат мира-2030 не должен проводиться в Испании.
"С детства я рос среди представителей разных национальностей. Испания не является расистской страной. Мы категорически против расизма на стадионах. Я знаю, через что проходит Вини, и мы поддерживаем его.
Я думаю, что внедряются протоколы, которые гарантируют, что сумасшедшие не смогут вернуться к матчам. Но кроме этих людей, я не думаю, что Испания не заслуживает празднования чемпионата мира".
Популярное сейчас
- Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
- Официально. Оболонь представила нового главного тренера
- Если Милан уволит Фонсеку, то будет платить трем тренерам одновременно
- Президент Барселоны рассказал, почему Гюндоган покинул команду
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Появились подробности травмы Довбика