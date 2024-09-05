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Карвахаль - о словах Винисиуса: я не думаю, что Испания не заслуживает празднования чемпионата мира

Испания

Футболист отреагировал на заявление своего одноклубника

Карвахаль - о словах Винисиуса: я не думаю, что Испания не заслуживает празднования чемпионата мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал слова своего одноклубника Винисиуса Жуниора, который заявил, что если Испания не решит проблемы с расизмом, то чемпионат мира-2030 не должен проводиться в Испании.

"С детства я рос среди представителей разных национальностей. Испания не является расистской страной. Мы категорически против расизма на стадионах. Я знаю, через что проходит Вини, и мы поддерживаем его.

Я думаю, что внедряются протоколы, которые гарантируют, что сумасшедшие не смогут вернуться к матчам. Но кроме этих людей, я не думаю, что Испания не заслуживает празднования чемпионата мира".

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Винисиус Испания Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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