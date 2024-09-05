  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мбаппе: Нет ничего важнее сборной Франции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе: Нет ничего важнее сборной Франции

Испания

Футболист выступил на пресс-конференции

Мбаппе: Нет ничего важнее сборной Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард «Реала» и сборной Франции выступил на пресс-конференции накануне матча против Италии в рамках Лиги наций.

"Я ненавижу поражение и хочу выложиться на все 100% за "Реал" и Францию. Но нет ничего важнее сборной. Интересно, что когда мы выиграли Лигу наций, не было особой реакции, но когда мы проиграли, это восприняли как конец света.

Это трофей, поэтому мы всегда хотим побеждать".

Напомним, что матч Франция - Италия состоится 6 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Читайте такжеКилиан и Бобби в Мадриде, возвращение блудного Ольмо и революция Симеоне. Итоги трансферного лета в Испании
По теме
yellow-arrow
Карвахаль - о словах Винисиуса: я не думаю, что Испания не заслуживает празднования чемпионата мира
yellow-arrow
Тер Штеген высказался о своей контрактной ситуации в Барселоне
yellow-arrow
"Минимум топ-5 в мире". Неймар поражен отсутствием Родриго в списке 30 номинантов на Золотой Мяч
Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости