Мбаппе: Нет ничего важнее сборной Франции

Форвард «Реала» и сборной Франции выступил на пресс-конференции накануне матча против Италии в рамках Лиги наций.

"Я ненавижу поражение и хочу выложиться на все 100% за "Реал" и Францию. Но нет ничего важнее сборной. Интересно, что когда мы выиграли Лигу наций, не было особой реакции, но когда мы проиграли, это восприняли как конец света.

Это трофей, поэтому мы всегда хотим побеждать".