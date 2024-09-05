Испания
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Катарский клуб хочет оформить трансфер вингера Бетиса
Клуб направил испанцам предложение в 8 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
В Катаре трансферное окно будет открыто еще четыре дня, поэтому местные клубы еще успевают купить желаемого игрока.
Как сообщает Mundo Deportivo, катарский клуб, название которого не разглашается, прислал "Бетису" предложение в восемь миллионов евро за правого вингера Родри Санчеса.
Но трансферное окно в Испании уже закрыто, и в случае продажи подписать замену 24-летнему игроку будет практически невозможно.
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