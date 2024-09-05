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Фернандес: Мне нужны были радикальные изменения после ухода из Реала
Футболист высказался о своей бывшей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший капитан мадридского "Реала" Начо Фернандес рассказал, почему покинул команду этим летом.
"Мне нужны были радикальные изменения. "Аль-Кадисия" сделала на меня очень высокую ставку, они показали мне большое расположение с первого момента. Я почувствовал потребность попробовать что-то новое.
Это было непростое решение, покинуть клуб моей жизни было очень трудно, но я очень много об этом думал".
Напомним, в 2001 году Начо присоединился к "Реалу" в возрасте 10 лет и играл в молодежной академии, пока не дебютировал в первой команде в 2012 году. С тех пор он играл в составе «сливочных» в течение 12 сезонов. За это время он провел 364 матча.
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