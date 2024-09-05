Фернандес: Мне нужны были радикальные изменения после ухода из Реала

Бывший капитан мадридского "Реала" Начо Фернандес рассказал, почему покинул команду этим летом.

"Мне нужны были радикальные изменения. "Аль-Кадисия" сделала на меня очень высокую ставку, они показали мне большое расположение с первого момента. Я почувствовал потребность попробовать что-то новое.

Это было непростое решение, покинуть клуб моей жизни было очень трудно, но я очень много об этом думал".