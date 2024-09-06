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Очередной основной игрок Реала получил травму в сборной
Настоящая эпидемия
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Эдер Милитао пополнил лазарет мадридского "Реала".
По информации Globo, Эдер получил небольшую травмы мышцы правого бедра в расположении сборной Бразилии и, таким образом, не поможет "селесао" в матчах квалификации на чемпионат мира-2026 против национальных команд Боливии и Парагвая.
Напомним, что Милитао пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.
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Источник:Globo
Опубликовал: Александр Бураков
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.09.2024 в 11:17
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