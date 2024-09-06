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Очередной основной игрок Реала получил травму в сборной

Испания
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Очередной основной игрок Реала получил травму в сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Эдер Милитао пополнил лазарет мадридского "Реала".

По информации Globo, Эдер получил небольшую травмы мышцы правого бедра в расположении сборной Бразилии и, таким образом, не поможет "селесао" в матчах квалификации на чемпионат мира-2026 против национальных команд Боливии и Парагвая.

Напомним, что Милитао пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

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Бразилия Реал (Мадрид) травма Эдер Милитао
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Источник:
Globo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.09.2024 в 11:17
Очень жаль. Отсутствие этого игрока усилит реал мадрид.
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.09.2024 в 11:17
Очень жаль. Отсутствие этого игрока усилит реал мадрид.
Ответить
0
0

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