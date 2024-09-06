  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Педри: С Хави была сплошная критика, а с Фликом всё спокойнее
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Педри: С Хави была сплошная критика, а с Фликом всё спокойнее

Испания

Хавбек провёл параллели

Педри: С Хави была сплошная критика, а с Фликом всё спокойнее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своим мнением о работе с главным тренером каталонцев Хансом-Дитером Фликом.

"Это правда, что с Фликом я играю глубже, но это позиция, которая мне нравится. Я постоянно нахожусь в контакте с мячом - как игроку мне это нравится. И чем больше, тем лучше.

Ханси Флик очень близок к нам. Хотя он выглядит как робот и очень серьезен, у него есть сердце, и он знает, как вести коллектив. Он способен обнять любого, кто в этом нуждается, и мы можем поговорить с ним.

Атмосфера с Фликом? С Хави была сплошная критика. Казалось, что всё шло плохо, а теперь все спокойнее.

Флика не так много критикуют в СМИ, и он привнес в команду чувство серьезности, хотя он также немного шутит и близок к игрокам", - цитирует Педри Barca Universal.

После 4-х туров Ла Лиги "Барселона" одержала 4 победы.

По теме
yellow-arrow
Очередной основной игрок Реала получил травму в сборной
yellow-arrow
Фернандес: Мне нужны были радикальные изменения после ухода из Реала
yellow-arrow
Катарский клуб хочет оформить трансфер вингера Бетиса
Барселона Хави Ханси Флик Педри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости