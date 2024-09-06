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Педри: С Хави была сплошная критика, а с Фликом всё спокойнее
Хавбек провёл параллели
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своим мнением о работе с главным тренером каталонцев Хансом-Дитером Фликом.
"Это правда, что с Фликом я играю глубже, но это позиция, которая мне нравится. Я постоянно нахожусь в контакте с мячом - как игроку мне это нравится. И чем больше, тем лучше.
Ханси Флик очень близок к нам. Хотя он выглядит как робот и очень серьезен, у него есть сердце, и он знает, как вести коллектив. Он способен обнять любого, кто в этом нуждается, и мы можем поговорить с ним.
Атмосфера с Фликом? С Хави была сплошная критика. Казалось, что всё шло плохо, а теперь все спокойнее.
Флика не так много критикуют в СМИ, и он привнес в команду чувство серьезности, хотя он также немного шутит и близок к игрокам", - цитирует Педри Barca Universal.
После 4-х туров Ла Лиги "Барселона" одержала 4 победы.
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