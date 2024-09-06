  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ямаль: В детстве я играл против собак. Это самое трудное занятие
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ямаль: В детстве я играл против собак. Это самое трудное занятие

Испания

Интересный опыт

Ямаль: В детстве я играл против собак. Это самое трудное занятие

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своём становлении в качестве игрока.

"Я всегда и везде ходил со своим мячом. Я носил его в сумке в школу. На уроках прятал его, потому что учитель не разрешал мне его брать. Я играл против собак, постоянно бегал с ними, а играть против собаки — самое трудное занятие.

Игра на улице один на один избавила меня от страха играть перед взрослыми людьми. Им было по 20 лет, а мне — 11", - рассказал Ямаль в интервью L'Equipe.

На счету 17-летнего Ламина 4 ассиста и 1 забитый мяч в 4 поединках в новом сезоне Ла Лиги.

По теме
yellow-arrow
Левандовский: Современные нападающие очень похожи. Это как конвейер
yellow-arrow
Педри: С Хави была сплошная критика, а с Фликом всё спокойнее
yellow-arrow
Очередной основной игрок Реала получил травму в сборной
Испания Барселона Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Besoccer
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости