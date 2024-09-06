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Левандовский: Современные нападающие очень похожи. Это как конвейер

Испания

Времена меняются

Левандовский: Современные нападающие очень похожи. Это как конвейер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский проанализировал изменения в современном футболе.

"Ван Перси, Руни, Бензема, Агуэро… изменились ли "девятки"? Моя эпоха была эпохой Криштиану Роналду и Лео Месси, и я близок или, возможно, отстаю по количеству голов. Теперь футбол меняется со временем. Думаю, сейчас сложно найти нападающих такого типа, как мы (традиционных центрфорвардов - прим.).

Наше поколение пришло с улиц… А теперь это практически невозможно, потому что теперь родители приводят детей на тренировки, забирают их, а затем отвозят домой, так что это совсем другое.

Знаете, это как конвейер. Они очень похожи. Думаю, что нападающий немного похож позиционно на вратаря. Ты играешь с командой, но в итоге это более индивидуальная позиция.

Футбол иногда меняется. Игроки тоже меняются, их качество, игра, стиль игроков - всё меняется", - цитирует поляка Sport.es.

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Роберт Левандовский Барселона футбол
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
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