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Еще одна травма: молодой защитник Реала получил повреждение

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Еще одна травма: молодой защитник Реала получил повреждение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" потерял еще одного защитника Хакобо Рамона из-за травмы.

Как сообщает издание MARCA, игрок получил мышечное повреждение. Ожидается, что Рамон выбыл на несколько недель.

19-летний футболист выступает за молодежную команду "Реала", но в основном составе сыграл 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

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Реал (Мадрид)
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Источник:
MARCA
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
06.09.2024 в 17:40
А может и дохтурю вколоть?...
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Комментарии 3
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Вarcelinius
06.09.2024 в 17:40
А может и дохтурю вколоть?...
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0
1
avatar
Вarcelinius
06.09.2024 в 17:38
Чёрт... Дариан колет иголками вуду в куклы не тех игроков Реала. Я конечно понимаю, сатаниста и чёрного расиста Виньку трудно извести магией вуду, но попытаться надо. Короче пошёл я покупать иголки и помогать другу. Вместе мы сила! Эй, дохтурь, посторонись...
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0
1
Dr. House (Поділля)
06.09.2024 в 17:46
Барсел@х, хочу побажати здоров'я та довголіття твоїй мамі . Вона взагалі заслуговує на підвищену пенсію і доплату, за те, що ще утримує такого багатовікового довбня як ти, який з неї ще знущається. А на рахунок шизоАлєня побажаю теж саме, нехай ще досі смішить нас всіх своєю маянею, єдине, що, шизофреники при загостренні - це небезпечні істоти і їх періодично потрібно ізолювати
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