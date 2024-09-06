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Еще одна травма: молодой защитник Реала получил повреждение
Плохие новости для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" потерял еще одного защитника Хакобо Рамона из-за травмы.
Как сообщает издание MARCA, игрок получил мышечное повреждение. Ожидается, что Рамон выбыл на несколько недель.
19-летний футболист выступает за молодежную команду "Реала", но в основном составе сыграл 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.
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Источник:MARCA
Опубликовал: Екатерина Власова
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Вarcelinius
06.09.2024 в 17:40
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