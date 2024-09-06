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Помощник тренера клуба третьего дивизиона Англии может присоединиться к команде Карло Анчелотти в Реале
Но специалист все еще ждет разрешения работать в Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Помощник тренера "Стокпорт Каунти", команды Первой лиги (третий дивизион) Англии, Энди Манган может присоединиться к тренерскому штабу Карло Анчелотти в мадридском "Реале". Об этом сообщает издание The Athletic.
38-летний специалист имеет тесные связи с Давиде Анчелотти, который является сыном Карло, и именно он порекомендовал Мангана своему отцу.
Энди все еще ждет разрешения работать в Испании, и пока неизвестно, когда он его получит. Но если все пойдет по плану, Манган очень скоро присоединится к "Реалу".
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