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Реал Мадрид не поддержал публичное заявление Винисиуса
Также руководство команды недовольно игрой футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" не поддержал высказывания своего игрока Винисиуса Жуниора о переносе Чемпионата мира 2030 года из Испании в другую страну из-за проблем с расизмом.
Как сообщает издание Sport, руководство команды считает, что такие заявления могут негативно повлиять на имидж команды и самого игрока. Кроме того, в клубе выражают недовольство последними выступлениями бразильца на поле.
Добавим, Винисиус присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. За это время футболист сыграл 269 матчей, забил 84 гола и отдал 78 ассистов.
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