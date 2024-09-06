Реал Мадрид не поддержал публичное заявление Винисиуса

Мадридский "Реал" не поддержал высказывания своего игрока Винисиуса Жуниора о переносе Чемпионата мира 2030 года из Испании в другую страну из-за проблем с расизмом.

Как сообщает издание Sport, руководство команды считает, что такие заявления могут негативно повлиять на имидж команды и самого игрока. Кроме того, в клубе выражают недовольство последними выступлениями бразильца на поле.

Добавим, Винисиус присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. За это время футболист сыграл 269 матчей, забил 84 гола и отдал 78 ассистов.