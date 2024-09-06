"Я заслуживаю быть там, где я есть". Мартинес уверяет, что готов бороться за Золотой мяч-2024

Форвард сборной Аргентины и капитан "Интера" Лаутаро Мартинес уверяет, что готов бороться за "Золотой мяч-2024".

"Учитывая тот сезон, который я провел, я заслуживаю быть там, где я есть. Я много работал и уже второй год подряд участвую в этой церемонии. Думаю, я готов побороться за это признание".