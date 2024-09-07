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Главный тренер мадридского Реала назвал, какого игрока считает лучшим
Тренировал игрока с 2013 по 2015 год
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал.
"Криштиану был и остается великим профессионалом. Он, несомненно, один из лучших игроков всех времен. Настоящая легенда футбола, образец профессионализма и пример для подражания.
Он был фантастическим партнером по команде, которого очень ценили другие игроки. Это лучший игрок, которого мне приходилось тренировать", — сказал 65-летний специалист.
Напомним, Карло Анчелотти тренировал Криштиану Роналду с 2013 по 2015 год.
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Источник:Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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