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Анчелотти: Я вижу себя тренером надолго
Тренер до сих пор весь в игре
vbetnews
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, когда он может завершить карьеру.
"Жизни без давления или небольшого стресса не существует. Слишком много стресса - нет, но немного - это топливо. День, когда я не почувствую волнения перед матчем - это день, когда я должен буду остановиться.
Перед матчем есть волнение, есть негативное ощущение, что все пойдет не так, что соперники забьют гол. Когда матч начинается, все прекращается. Следовательно, нужно искать спокойствие, чтобы справиться с ситуациями в игре.
Я буду продолжать тренировать, пока не погаснет огонь, который я имею к футболу. В моей жизни случались большие события, были сложные моменты. Моя жизнь была нормальной. Мне повезло иметь работу, которая является моей страстью. Я благодарен футболу за то, что он дал мне такую возможность.
Я все еще волнуюсь перед матчем, чувствую давление, и пока это не изменится, я буду продолжать работать. Я вижу себя тренером надолго", - сказал Анчелотти.
Контракт 65-летнего итальянца с "Реалом" рассчитан до июня 2026-го года.
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