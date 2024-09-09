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Бетис отпустил вингера в катарский клуб за 10 млн евро
Потеря экс-соперника "Кривбасса" в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine
Родри Санчес перешёл из "Бетиса" в "Аль-Араби". Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.
Контракт между сторонами рассчитан на три года. По информации инсайдера Николо Скиры, за трансфер 24-летнего футболиста "Аль-Араби" выложит 8 млн. евро + 2 млн. в виде бонусов.
Санчес - воспитанник "Бетиса". За основную команду "зелёно-белых" Родри провёл 127 матчей, в которых отличился 8 голами и 15 результативными передачами.
Las noticias de hoy... Rodri firma con AlArabi! ????????#العربي pic.twitter.com/ouSBPFGJ1E— Al Arabi SC | النادي العربي (@alarabi_club) September 8, 2024
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