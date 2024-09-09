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Бетис отпустил вингера в катарский клуб за 10 млн евро

Испания
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Потеря экс-соперника "Кривбасса" в Лиге конференций

Бетис отпустил вингера в катарский клуб за 10 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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Родри Санчес перешёл из "Бетиса" в "Аль-Араби". Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

Контракт между сторонами рассчитан на три года. По информации инсайдера Николо Скиры, за трансфер 24-летнего футболиста "Аль-Араби" выложит 8 млн. евро + 2 млн. в виде бонусов.

Санчес - воспитанник "Бетиса". За основную команду "зелёно-белых" Родри провёл 127 матчей, в которых отличился 8 голами и 15 результативными передачами.

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Источник:
Al-Arabi
Опубликовал: Александр Бураков
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