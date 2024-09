Касильяс: Барселона два года не пропускает с пенальти. Это невероятно

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике и экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс в эфире телешоу затронули тему судейства в испанском футболе.

С 2009 по 2016 годы Пике и Касильяс были партнёрами в сборной Испании.

????️ Pique: "Barça and Madrid have always been the most benefited."



????️ Casillas: "No, no, a team going 2 years without conceding a penalty against them, it's incredible, what happens with tiki taka that they don't get to your area?”



Cook Casillas ???? ????

pic.twitter.com/OaHv5Pfmq7