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Касильяс: Барселона два года не пропускает с пенальти. Это невероятно
Спор двух легенд
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике и экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс в эфире телешоу затронули тему судейства в испанском футболе.
Пике: "Барса" и "Реал" всегда получали наибольшую выгоду от судейских решений.
Касильяс: Нет, нет. Команда, которая 2 года не пропускает с пенальти в свои ворота... Это невероятно, что происходит с тики-такой, если они не доходят до вашей зоны?
С 2009 по 2016 годы Пике и Касильяс были партнёрами в сборной Испании.
????️ Pique: "Barça and Madrid have always been the most benefited."— fan account (@Asensii20) September 8, 2024
????️ Casillas: "No, no, a team going 2 years without conceding a penalty against them, it's incredible, what happens with tiki taka that they don't get to your area?”
Cook Casillas ???? ????
pic.twitter.com/OaHv5Pfmq7
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