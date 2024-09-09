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Касильяс: Барселона два года не пропускает с пенальти. Это невероятно

Испания

Спор двух легенд

Касильяс: Барселона два года не пропускает с пенальти. Это невероятно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике и экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс в эфире телешоу затронули тему судейства в испанском футболе.

Пике: "Барса" и "Реал" всегда получали наибольшую выгоду от судейских решений.

Касильяс: Нет, нет. Команда, которая 2 года не пропускает с пенальти в свои ворота... Это невероятно, что происходит с тики-такой, если они не доходят до вашей зоны?

С 2009 по 2016 годы Пике и Касильяс были партнёрами в сборной Испании.

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Опубликовал: Александр Бураков
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