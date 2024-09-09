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"Со мной никогда не знаешь". Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры
Огонь ещё есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, в какой момент будет готов повесить бутсы на гвоздь.
"Со мной никогда не знаешь. Мы должны идти от игры к игре! Я не могу думать о будущем.
Когда я больше не буду чувствовать огонь в себе, я уйду на пенсию. Только я могу чувствовать этот огонь и принимать решения", - цитирует слова Луки журналист Фабрицио Романо.
Напомним, вчера 39-летний Модрич забил победный гол в ворота Польши (1:0) в рамках Лиги наций.
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Источник:Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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