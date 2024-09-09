"Со мной никогда не знаешь". Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, в какой момент будет готов повесить бутсы на гвоздь.

"Со мной никогда не знаешь. Мы должны идти от игры к игре! Я не могу думать о будущем.

Когда я больше не буду чувствовать огонь в себе, я уйду на пенсию. Только я могу чувствовать этот огонь и принимать решения", - цитирует слова Луки журналист Фабрицио Романо.