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"Со мной никогда не знаешь". Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Испания

Огонь ещё есть

"Со мной никогда не знаешь". Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, в какой момент будет готов повесить бутсы на гвоздь.

"Со мной никогда не знаешь. Мы должны идти от игры к игре! Я не могу думать о будущем.

Когда я больше не буду чувствовать огонь в себе, я уйду на пенсию. Только я могу чувствовать этот огонь и принимать решения", - цитирует слова Луки журналист Фабрицио Романо.

Напомним, вчера 39-летний Модрич забил победный гол в ворота Польши (1:0) в рамках Лиги наций.

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Лука Модрич Хорватия Реал (Мадрид)
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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