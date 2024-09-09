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Барселона на год потеряла юного полузащитника из-за травмы
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Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Барселоны" Марк Берналь успешно перенес операцию. Ожидается, что срок восстановления 17-летнего футболиста составит 12 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Напомним, после матча с "Райо Вальекано" (2:1) в Ла Лиге у Марка был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма латерального мениска.
На счету Берналя три сыгранных поединка в новом сезоне чемпионата Испании.
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Marc Bernal, operado de forma satisfactoria de su lesión del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla izquierda por el doctor Joan Carles Monllau con supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo de recuperación previsto es de 12 meses. pic.twitter.com/6Pi6jYHBRJ— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2024
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