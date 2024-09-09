Барселона на год потеряла юного полузащитника из-за травмы

Хавбек "Барселоны" Марк Берналь успешно перенес операцию. Ожидается, что срок восстановления 17-летнего футболиста составит 12 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, после матча с "Райо Вальекано" (2:1) в Ла Лиге у Марка был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма латерального мениска.

На счету Берналя три сыгранных поединка в новом сезоне чемпионата Испании.

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