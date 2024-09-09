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Барселона на год потеряла юного полузащитника из-за травмы

Испания

Шок

Барселона на год потеряла юного полузащитника из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Барселоны" Марк Берналь успешно перенес операцию. Ожидается, что срок восстановления 17-летнего футболиста составит 12 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, после матча с "Райо Вальекано" (2:1) в Ла Лиге у Марка был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма латерального мениска.

На счету Берналя три сыгранных поединка в новом сезоне чемпионата Испании.

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1 голосов
Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.09.2024 в 16:06
В его возрасте можно ещё годик подождать...
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
09.09.2024 в 16:06
В его возрасте можно ещё годик подождать...
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
09.09.2024 в 15:31
БарселоLохия одним словом, гнойник на теле футбольной европы.
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Вarcelinius
09.09.2024 в 15:09
Загубили хлопця ще на зльоті...
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