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Родриго: Я расстроился, когда увидел, что меня не включили в список номинантов на Золотой мяч

Испания

Футболист поделился своими мыслями

Родриго: Я расстроился, когда увидел, что меня не включили в список номинантов на Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый вингер мадридского "Реала" Родриго не попал в список номинантов на "Золотой мяч".

Игрок высказался по этому поводу:

"Я расстроился, когда увидел, что меня не включили в список номинантов на "Золотой мяч". Думаю, я этого заслуживал. Я не хочу унижать игроков, которые там есть, но я думаю, что я этого заслуживал".

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"Это была неожиданность... но я мало что могу сделать, не я принимаю решения", - добавил футболист.

С полным списком номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола - "Золотой мяч" можно ознакомиться здесь.

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