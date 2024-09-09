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Родриго: Я расстроился, когда увидел, что меня не включили в список номинантов на Золотой мяч
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse
Правый вингер мадридского "Реала" Родриго не попал в список номинантов на "Золотой мяч".
Игрок высказался по этому поводу:
"Я расстроился, когда увидел, что меня не включили в список номинантов на "Золотой мяч". Думаю, я этого заслуживал. Я не хочу унижать игроков, которые там есть, но я думаю, что я этого заслуживал".
"Это была неожиданность... но я мало что могу сделать, не я принимаю решения", - добавил футболист.
С полным списком номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола - "Золотой мяч" можно ознакомиться
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