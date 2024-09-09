Родриго: Я расстроился, когда увидел, что меня не включили в список номинантов на Золотой мяч

Правый вингер мадридского "Реала" Родриго не попал в список номинантов на "Золотой мяч".

Игрок высказался по этому поводу:

"Я расстроился, когда увидел, что меня не включили в список номинантов на "Золотой мяч". Думаю, я этого заслуживал. Я не хочу унижать игроков, которые там есть, но я думаю, что я этого заслуживал".

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