Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ла Лига определила с лучшим тренером августа
Ханси Флик получил индивидуальную награду
Фото: twitter.com/DFB_Team
Наставник "Барселоны" Ханси Флик был признан тренером месяца Ла Лиги в августе.
59-летний немецкий специалист возглавил клуб летом после отставки Хави с должности после неутешительного завершения сезона 2023/24.
"Барселона", под руководством Флика, прекрасно стартовала в Ла Лиге, выиграв 4 матча из четырех.
???? ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜰᴇᴄᴛ ꜱᴛᴀʀᴛ.— LALIGA English (@LaLigaEN) September 9, 2024
????????❤️ @FCBarcelona manager, Hansi Flick, is #LALIGAEASPORTS ???????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? for August.#LALIGACOACHOFTHEMONTH | @Microsoft#PREMIOSLALIGA | #LALIGAAWARDS
Популярное сейчас
- УПЛ организовала онлайн-конференцию относительно снятия Ингульца. Клубы и организаторы обсуждают план действий
- В одном из клубов Первой лиги продолжается внутреннее расследование. Есть подозрение на неспортивное поведение
- Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала
- И Рома и Жирона поздравили Довбика с номинацией на Золотой мяч-2024. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Комментарии 13