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Ла Лига определила с лучшим тренером августа

Испания

Ханси Флик получил индивидуальную награду

Ла Лига определила с лучшим тренером августа

Фото: twitter.com/DFB_Team

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Барселоны" Ханси Флик был признан тренером месяца Ла Лиги в августе.

59-летний немецкий специалист возглавил клуб летом после отставки Хави с должности после неутешительного завершения сезона 2023/24.

"Барселона", под руководством Флика, прекрасно стартовала в Ла Лиге, выиграв 4 матча из четырех.

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Барселона Ла Лига Ханси Флик
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Комментарии
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Вarcelinius
09.09.2024 в 17:00
Я Флику оду посвящу, если победит Жирону.
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Комментарии 13
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Вarcelinius
09.09.2024 в 17:00
Я Флику оду посвящу, если победит Жирону.
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MAGA KING
09.09.2024 в 17:02
Оду? Это как, что ты с ним сделаешь ?)
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Вarcelinius
09.09.2024 в 17:06
Я его напишу и пошлю по почте.
 
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 17:30
...ти й відсмоктати можеш... тобі не вперше....
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storm_ua (Николаев)
09.09.2024 в 17:00
Флик высококлассный тренер, тут спорить не о чем. Но бареLоховская структура, прогнила насквозь и никакой тренер уже тут не поможет.
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MAGA KING
09.09.2024 в 16:51
Правильное решение, редкий случай в ЛаЛиге.
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Вarcelinius
09.09.2024 в 16:57
Как делы братан, как здоровье?
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MAGA KING
09.09.2024 в 17:11
Всё хорошо, здоровье Только что вернулся из Wisconsin. Завтра у меня дебаты, лечу в Philadelphia
 
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 17:32
...вони вас повій, з собою возять ? ...круто....
 
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Вarcelinius
09.09.2024 в 17:53
Когда станешь президентом, не забывай меня братан.
 
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Вarcelinius
09.09.2024 в 16:49
Ну канешна же Флик, а то кто?
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MAGA KING
09.09.2024 в 16:54
Ну как кто, мало на этом сайте понимающих; достойных людей?
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Вarcelinius
09.09.2024 в 17:08
да всё больше отстойных...
 
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