Ла Лига определила с лучшим тренером августа

Наставник "Барселоны" Ханси Флик был признан тренером месяца Ла Лиги в августе.

59-летний немецкий специалист возглавил клуб летом после отставки Хави с должности после неутешительного завершения сезона 2023/24.

"Барселона", под руководством Флика, прекрасно стартовала в Ла Лиге, выиграв 4 матча из четырех.

