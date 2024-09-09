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Вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой. Тренер клуба на него рассчитывае

Испания

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Вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой. Тренер клуба на него рассчитывае

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" опубликовала видео, в котором сообщила, что левый вингер Ансу Фати вернулся к тренировкам с командой.

По словам Фабрицио Романо, главный тренер клуба Ханси Флик считает игрока неотъемлемой частью проекта.

Напомним, что молодой вингер "Барселоны" Ансу Фати не присоединился к команде в турне по США из-за очередной травмы.

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