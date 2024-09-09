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Вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой. Тренер клуба на него рассчитывае
Хорошие новости для команды
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" опубликовала видео, в котором сообщила, что левый вингер Ансу Фати вернулся к тренировкам с командой.
По словам Фабрицио Романо, главный тренер клуба Ханси Флик считает игрока неотъемлемой частью проекта.
Today at training, Ansu Fati completed part of the workout with the group. ???? pic.twitter.com/07yT7mRYE6— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2024
Напомним, что молодой вингер "Барселоны" Ансу Фати не присоединился к команде в турне по США из-за очередной травмы.
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