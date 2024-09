Вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой. Тренер клуба на него рассчитывае

"Барселона" опубликовала видео, в котором сообщила, что левый вингер Ансу Фати вернулся к тренировкам с командой.

По словам Фабрицио Романо, главный тренер клуба Ханси Флик считает игрока неотъемлемой частью проекта.

Today at training, Ansu Fati completed part of the workout with the group. ???? pic.twitter.com/07yT7mRYE6