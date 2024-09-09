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Барселона продлит контракт с юным опорником, который недавно успешно перенес операцию

Испания

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Барселона продлит контракт с юным опорником, который недавно успешно перенес операцию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" намерена активировать новый контракт для Марка Берналя, талантливого молодого опорного полузащитника.

По информации Фабрицио Романо, новый договор уже готов, поскольку все дополнения, которые он должен был получить в этом сезоне, теперь будут частью его зарплаты.

Добавим, что Берналь недавно успешно перенес операцию. Ожидается, что срок восстановления 17-летнего футболиста составит 12 месяцев.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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