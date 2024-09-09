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Флик не позволил Барселоне продать трех игроков

Испания
Обновлено

Специалист решил оставить их в команде

Флик не позволил Барселоне продать трех игроков

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Новый главный тренер "Барселоны" Ханс Флик помешал руководству команды продать трех игроков.

Как стало известно, каталонское руководство рассматривало вариант продажи Эрика Гарсии, Иньиго Мартинеса и Ансу Фати для оптимизации состава и решения проблем с регистрацией футболистов.

Однако немецкий специалист, оценив потенциал игроков на тренировках, решил оставить их в команде.

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Барселона Эрик Гарсия Ансу Фати Ханси Флик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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