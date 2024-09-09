Флик не позволил Барселоне продать трех игроков

Новый главный тренер "Барселоны" Ханс Флик помешал руководству команды продать трех игроков.

Как стало известно, каталонское руководство рассматривало вариант продажи Эрика Гарсии, Иньиго Мартинеса и Ансу Фати для оптимизации состава и решения проблем с регистрацией футболистов.

Однако немецкий специалист, оценив потенциал игроков на тренировках, решил оставить их в команде.