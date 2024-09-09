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Флик не позволил Барселоне продать трех игроков
Специалист решил оставить их в команде
Фото: twitter.com/DFB_Team
Новый главный тренер "Барселоны" Ханс Флик помешал руководству команды продать трех игроков.
Как стало известно, каталонское руководство рассматривало вариант продажи Эрика Гарсии, Иньиго Мартинеса и Ансу Фати для оптимизации состава и решения проблем с регистрацией футболистов.
Однако немецкий специалист, оценив потенциал игроков на тренировках, решил оставить их в команде.
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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