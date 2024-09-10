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Мбаппе: То, что думают люди, беспокоит меня меньше всего
Килиан сосредоточен на выполнении своих прямых обязанностей
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал критику в свой адрес.
"Я нахожусь на таком этапе своей жизни и карьеры, когда я больше не замечаю того, что обо мне говорят.
Я прихожу, играю, стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде. То, что думают люди, беспокоит меня меньше всего", - цитирует Мбаппе Goal.
На счету Мбаппе 3 забитых гола в 5 матчах в составе "Реала".
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Источник:Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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