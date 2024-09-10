Мбаппе: То, что думают люди, беспокоит меня меньше всего

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал критику в свой адрес.

"Я нахожусь на таком этапе своей жизни и карьеры, когда я больше не замечаю того, что обо мне говорят.

Я прихожу, играю, стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде. То, что думают люди, беспокоит меня меньше всего", - цитирует Мбаппе Goal.