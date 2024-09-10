Мичел: Не собираюсь слишком много думать о Лиге чемпионов, потому что для меня очень важно быть на 100% в Ла Лиге

Уже совсем скоро начнутся соревнования в Лиге чемпионов. Кроме того, что новый формат самого престижного еврокубка будет дебютировать в этом году, то еще есть несколько команд, для которых участие в этих соревнованиях также будет первым. Это касается "Жироны", которая по итогам прошлого сезона финишировала третьей в чемпионате. Главный тренер каталонцев Мичел отметил, что для его команды более важной задачей являются выступления в Ла Лиге, чем в Лиге чемпионов.

"Я говорил и просил игроков, что в Лиге чемпионов мы должны быть командой, которая играет для наших болельщиков, но после игры мы не должны много думать. Когда заканчивается матч ночью, то чтобы мы не имели "эмоционального" похмелья. Потому что для меня и самое главное для клуба - это Ла Лига. Я не собираюсь слишком много смотреть видео из Лиги чемпионов, не собираюсь слишком много думать о ситуации в Лиге чемпионов, потому что для меня очень важно быть на 100% в Ла Лиге. Я всегда говорил, что это соревнование [Копа дель Рей], которое мне очень нравится, где также дает нам шанс совершенствоваться, заставлять игроков, которые имеют не так много минут в лиге, расти, потому что мне нужно, чтобы они все были готовы. Это также ответственность - хорошо сыграть в кубке. Но мы сосредоточены на чемпионате, это абсолютный приоритет", - цитирует Мичела Marca.

Добавим, что ближайший матч "Жироны" состоится 15 сентября дома против "Барселоны". В Лиге чемпионов команда Виктора Цыганкова сыграет уже 18 сентября на выезде против "ПСЖ".