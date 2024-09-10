Витор Роке - после перехода из Барселоны в Бетис: Не был так счастлив уже шесть или семь месяцев

Нападающий "Бетиса" и сборной Бразилии Витор Роке рассказал о своём нынешнем состоянии.

"Я не был так счастлив уже 6 или 7 месяцев! Не могу скрыть улыбку, правда? Я счастлив. Рад голу Бразилии (1:0 с Эквадором - прим.), победе, тренировке....

Шутил с игроками и персоналом, что на этой неделе я смеялся больше, чем за последние 6 месяцев", - приводит слова Роке журналист Фабрицио Романо.