Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Витор Роке - после перехода из Барселоны в Бетис: Не был так счастлив уже шесть или семь месяцев
Повлияла смена обстановки?
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Бетиса" и сборной Бразилии Витор Роке рассказал о своём нынешнем состоянии.
"Я не был так счастлив уже 6 или 7 месяцев! Не могу скрыть улыбку, правда? Я счастлив. Рад голу Бразилии (1:0 с Эквадором - прим.), победе, тренировке....
Шутил с игроками и персоналом, что на этой неделе я смеялся больше, чем за последние 6 месяцев", - приводит слова Роке журналист Фабрицио Романо.
Напомним, в конце этого лета Роке перешёл на правах аренды из "Барселоны" в "Бетис".
???????? Vitor Roque: “It was 6 or 7 months that I wasn’t so happy!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024
“I can’t hide the smile right? I’m happy. Happy for the goal [with Brazil], the win, the training...”.
“I joked with the players and the backroom staff that I laughed more this week than in the past 6 months”. pic.twitter.com/nZFsHxs613
Популярное сейчас
- С Мудриком, но без Сидорчука. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- "Он людей держит за рабов и платит копеечные зарплаты": Поворознюк проиграл суд против Гордона из-за интервью
- Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября
- Барселона на год потеряла юного полузащитника из-за травмы
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans