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Витор Роке - после перехода из Барселоны в Бетис: Не был так счастлив уже шесть или семь месяцев

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Повлияла смена обстановки?

Витор Роке - после перехода из Барселоны в Бетис: Не был так счастлив уже шесть или семь месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бетиса" и сборной Бразилии Витор Роке рассказал о своём нынешнем состоянии.

"Я не был так счастлив уже 6 или 7 месяцев! Не могу скрыть улыбку, правда? Я счастлив. Рад голу Бразилии (1:0 с Эквадором - прим.), победе, тренировке....

Шутил с игроками и персоналом, что на этой неделе я смеялся больше, чем за последние 6 месяцев", - приводит слова Роке журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в конце этого лета Роке перешёл на правах аренды из "Барселоны" в "Бетис".

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Бразилия Барселона Бетис (Севилья) Витор Роке
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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