Витор Роке - после перехода из Барселоны в Бетис: Не был так счастлив уже шесть или семь месяцев

Нападающий "Бетиса" и сборной Бразилии Витор Роке рассказал о своём нынешнем состоянии.

Напомним, в конце этого лета Роке перешёл на правах аренды из "Барселоны" в "Бетис".

???????? Vitor Roque: “It was 6 or 7 months that I wasn’t so happy!”.



“I can’t hide the smile right? I’m happy. Happy for the goal [with Brazil], the win, the training...”.



"I joked with the players and the backroom staff that I laughed more this week than in the past 6 months".