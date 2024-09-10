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Первый агент Месси: Реал интересовался Лионелем
Гаджоли высказался о своем бывшем клиенте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Барселоны" Лионель Месси мог играть за мадридский "Реал". Об этом рассказал первый агент аргентинца Орасио Гаджоли.
"Реал" интересовался Месси, когда тот еще был молод. Ему еще тогда было 16-17 лет. Однако Лионель не захотел уходить из "Барселоны", - сказал Орасио.
Месси является воспитанником академии "Барселоны". За первую команду испанского клуба футболист выступал с 2005 по 2021 год.
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