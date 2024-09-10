Роналду: Я думаю, что Мбаппе будет очень хорошо в Реале

Легендарный Криштиану Роналду поделился своими мыслями относительно перехода Килиана Мбаппе в "Реал".

"Я думаю, что Килиану будет очень хорошо в "Реале". Структура клуба очень хорошая, крепкая. У них замечательный тренер и президент. Ему там точно будет хорошо", - сказал Роналду.