Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду: Я думаю, что Мбаппе будет очень хорошо в Реале
Легендарный футболист высказался о Килиане Мбаппе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Криштиану Роналду поделился своими мыслями относительно перехода Килиана Мбаппе в "Реал".
"Я думаю, что Килиану будет очень хорошо в "Реале". Структура клуба очень хорошая, крепкая. У них замечательный тренер и президент. Ему там точно будет хорошо", - сказал Роналду.
Напомним, 16 июля, "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока команды. Форвард подписал контракт с клубом до июня 2029 года.
Читайте такжеМбаппе: Роналду - мой кумир, но я хочу быть Килианом
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Чехия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024
- С Мудриком, но без Сидорчука. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
- Флик не позволил Барселоне продать трех игроков
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн