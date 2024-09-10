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Роналду: Я думаю, что Мбаппе будет очень хорошо в Реале

Испания

Легендарный футболист высказался о Килиане Мбаппе

Роналду: Я думаю, что Мбаппе будет очень хорошо в Реале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный Криштиану Роналду поделился своими мыслями относительно перехода Килиана Мбаппе в "Реал".

"Я думаю, что Килиану будет очень хорошо в "Реале". Структура клуба очень хорошая, крепкая. У них замечательный тренер и президент. Ему там точно будет хорошо", - сказал Роналду.

Напомним, 16 июля, "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока команды. Форвард подписал контракт с клубом до июня 2029 года.

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Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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