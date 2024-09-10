Роналду: Реал Мадрид - лучший клуб в истории

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду в очередной раз выразил свою любовь к мадридскому "Реалу".

"Реал Мадрид" - лучший клуб в истории, и я был счастлив играть в нем. Я стал лучшим бомбардиром клуба, мы выиграли четыре Лиги чемпионов, это было очень круто".

Напомним, что Роналду выступал за испанский клуб с 2009 года по 2018 год. Футболист за это время сыграл 438 матчей, забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.