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Роналду: Реал Мадрид - лучший клуб в истории
Футболист высказался о своем бывшем клубе
УЄФА
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду в очередной раз выразил свою любовь к мадридскому "Реалу".
"Реал Мадрид" - лучший клуб в истории, и я был счастлив играть в нем. Я стал лучшим бомбардиром клуба, мы выиграли четыре Лиги чемпионов, это было очень круто".
Напомним, что Роналду выступал за испанский клуб с 2009 года по 2018 год. Футболист за это время сыграл 438 матчей, забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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