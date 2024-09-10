Не Месси. Ямал назвал звезду, с которой хотел бы играть в одной команде

Звезда "Барселоны" Ламин Ямал назвал имя футболиста с которым хотел бы играть в одной команде:

"Один игрок, с которым я хотел бы выступать в одной команде? Это Кевин Де Брюйне".

Фанаты "Манчестер Сити", где выступает бельгиец, горячо отреагировали на это заявление, призывают Ямала присоединиться к их команде, утверждая, что "Барселона" никогда не сможет позволить себе купить Де Брюйне.