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Не Месси. Ямал назвал звезду, с которой хотел бы играть в одной команде

Испания
Обновлено

Это Кевин Де Брюйне (с)

Не Месси. Ямал назвал звезду, с которой хотел бы играть в одной команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда "Барселоны" Ламин Ямал назвал имя футболиста с которым хотел бы играть в одной команде:

"Один игрок, с которым я хотел бы выступать в одной команде? Это Кевин Де Брюйне".

Фанаты "Манчестер Сити", где выступает бельгиец, горячо отреагировали на это заявление, призывают Ямала присоединиться к их команде, утверждая, что "Барселона" никогда не сможет позволить себе купить Де Брюйне.

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Барселона Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Ламин Ямаль
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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