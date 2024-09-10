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Не Месси. Ямал назвал звезду, с которой хотел бы играть в одной команде
Это Кевин Де Брюйне (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда "Барселоны" Ламин Ямал назвал имя футболиста с которым хотел бы играть в одной команде:
"Один игрок, с которым я хотел бы выступать в одной команде? Это Кевин Де Брюйне".
Фанаты "Манчестер Сити", где выступает бельгиец, горячо отреагировали на это заявление, призывают Ямала присоединиться к их команде, утверждая, что "Барселона" никогда не сможет позволить себе купить Де Брюйне.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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