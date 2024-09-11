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Деку - о сорвавшемся переходе Уильямса: У нас были другие приоритеты. С Ольмо у нас появилось больше возможностей

Испания

Универсалы в большем почёте

Деку - о сорвавшемся переходе Уильямса: У нас были другие приоритеты. С Ольмо у нас появилось больше возможностей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселону" Деку назвал причины, по которым каталонский клуб решил не осуществлять трансфер вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

"Сегодня у нас есть Рафинья, Торрес, вернувшийся Фати (он был очень хорош в предсезонке), Ламин и такие игроки, как Фермин или Ольмо, которые могут сыграть на фланге.

Чтобы кого-то пригласить - игрок должен был быть очень высокого уровня. С подписанием Дани у нас появилось больше возможностей.

Дело не в том, что мы вели переговоры, у нас были другие приоритеты, которые сыграли решающую роль в том, чтобы не приобретать еще одного вингера", - цитирует Деку Barca Universal.

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Деку Барселона Дани Ольмо Нико Уильямс
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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