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Деку - о сорвавшемся переходе Уильямса: У нас были другие приоритеты. С Ольмо у нас появилось больше возможностей
Универсалы в большем почёте
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселону" Деку назвал причины, по которым каталонский клуб решил не осуществлять трансфер вингера "Атлетика" Нико Уильямса.
"Сегодня у нас есть Рафинья, Торрес, вернувшийся Фати (он был очень хорош в предсезонке), Ламин и такие игроки, как Фермин или Ольмо, которые могут сыграть на фланге.
Чтобы кого-то пригласить - игрок должен был быть очень высокого уровня. С подписанием Дани у нас появилось больше возможностей.
Дело не в том, что мы вели переговоры, у нас были другие приоритеты, которые сыграли решающую роль в том, чтобы не приобретать еще одного вингера", - цитирует Деку Barca Universal.
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