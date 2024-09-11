Стив Керр о том, почему решил стать акционером Мальорки: Инвестировать в команду не только финансово, но и эмоционально - это очень интересно

Год назад главный тренер сборной США по баскетболу и клуба "Голден Стейт" Стив Керр приобрел акции "Мальорки". Американец в интервью Marca отметил, что он смотрит немало футбольных матчей, а также объяснил причину инвестирования своих средств именно в этот клуб Ла Лиги.

"Мы с Энди Колбергом [главный акционер клуба] хорошие друзья. Когда он позвонил мне пару лет назад, чтобы спросить интересует ли меня этот проект, я ответил "да". Я люблю футбол. Я много смотрю футбол: Ла Лигу, Премьер-лигу, много... дома в Калифорнии. Инвестировать в команду не только финансово, но и эмоционально - это очень интересно. И это дает мне возможность иметь команду, за которую можно болеть, и причину приезжать на Мальорку каждое лето.

Успех для меня означает помогать игрокам стать лучшими, какими они могут быть. Часто вы управляете командой, которая имеет много звезд, как "Реал Мадрид", "Барселона" или "Голден Стэйт Уорриорз". Но иногда вы управляете командой, которая не настолько хороша, и речь идет о выходе на следующий уровень, стать на ступень выше. Если ты можешь помочь игрокам стать лучшими, какими они могут быть, то это самое главное. Я разговаривал с игроками ["Мальорки"] и мы говорили о командной культуре, о важности того, чтобы каждый игрок прилагал свои усилия каждый день на тренировках, о поддержке между игроками, об энтузиазме. Это то, что построит клубную культуру. Я не был великим игроком, я был запасным, но думаю, что я имел большое влияние просто своим ежедневным отношением. И это общий знаменатель для всех великих команд, частью которых я был: каменная командная культура. Это то, что я хотел передать им", - заявил Стив Керр.

Добавим, что после четырех туров в Ла Лиге "Мальорка" занимает 10-е место с 5 очками. Следующий свой поединок "красно-черные" сыграют 14 сентября дома против "Вильярреала".