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Бразильский защитник Реала вернулся к тренировкам
Сыграет ли с "Сосьедадом" - ещё неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Эдер Милитао вернулся к тренировкам "Реала" в общей группе. Об этом сообщает Madrid Xtra.
Напомним, Эдер получил небольшую травму мышцы правого бедра в расположении сборной Бразилии, из-за чего пропустил матчи "селесао" в квалификации на чемпионат мира-2026 против национальных команд Боливии и Парагвая.
На счету Милитао 5 игр за "Реал" в новом сезоне.
Следующий матч "сливочные" проведут 14 сентября против "Реал Сосьедада".
???? Eder Militão is back in training!! pic.twitter.com/0BWUOowayz— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 11, 2024
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