Бразильский защитник Реала вернулся к тренировкам

Защитник Эдер Милитао вернулся к тренировкам "Реала" в общей группе. Об этом сообщает Madrid Xtra.

Напомним, Эдер получил небольшую травму мышцы правого бедра в расположении сборной Бразилии, из-за чего пропустил матчи "селесао" в квалификации на чемпионат мира-2026 против национальных команд Боливии и Парагвая.

На счету Милитао 5 игр за "Реал" в новом сезоне.

Следующий матч "сливочные" проведут 14 сентября против "Реал Сосьедада".