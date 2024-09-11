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Бразильский защитник Реала вернулся к тренировкам

Испания

Сыграет ли с "Сосьедадом" - ещё неизвестно

Бразильский защитник Реала вернулся к тренировкам

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Эдер Милитао вернулся к тренировкам "Реала" в общей группе. Об этом сообщает Madrid Xtra.

Напомним, Эдер получил небольшую травму мышцы правого бедра в расположении сборной Бразилии, из-за чего пропустил матчи "селесао" в квалификации на чемпионат мира-2026 против национальных команд Боливии и Парагвая.

На счету Милитао 5 игр за "Реал" в новом сезоне.

Следующий матч "сливочные" проведут 14 сентября против "Реал Сосьедада".

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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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