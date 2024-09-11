Президент Реала возмущен публичным заявлением Винисиуса

Заявление звезды "Реала" Винисиуса Жуниора о том, что Испания не заслуживает на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года из-за расизма в стране возмутило руководство клуба футболиста.

Президент "Реала" Флорентино Перес хотел бы, чтобы финал Чемпионата мира состоялся на "Сантьяго Бернабеу" и считает, что такие заявления Винисиуса могут негативно повлиять на имидж клуба и шансы Испании на проведение этого турнира.

Кроме того, руководство "Реала" обеспокоено частым появлением Винисиуса и Родриго в интервью во время международных перерывов. Хотя на клубном уровне футболисты обычно сдержанны, их поведение значительно меняется, когда они представляют сборную Бразилии.