Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона получила разрешение на круглосуточные работы на Камп Ноу
Команда планирует вернуться на стадион до конца этого года
fc barcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что команда сможет вернуться на "Камп Ноу" до конца этого года.
После длительных дискуссий и учета жалоб местных жителей, "Барселона" достигла согласия относительно режима работы на стадионе.
Клуб получил разрешение на проведение строительных работ 24 часа в сутки с понедельника по пятницу. В выходные дни работы будут ограничены до 22:00, за исключением внутренних работ и на Северной трибуне, которая граничит с кладбищем.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Дайте мне гарантию". Экс-игрок сборной Украины прокомментировал идею отставки Реброва
- Полесье прекратило сотрудничество с Друди - СМИ
- Судейский эксперт: Рука Матвиенко была не в естественном положении, выше плеча и увеличила объем тела. Это пенальти
- Украина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн