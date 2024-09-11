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Барселона получила разрешение на круглосуточные работы на Камп Ноу

Испания

Команда планирует вернуться на стадион до конца этого года

Барселона получила разрешение на круглосуточные работы на Камп Ноу

fc barcelona

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что команда сможет вернуться на "Камп Ноу" до конца этого года.

После длительных дискуссий и учета жалоб местных жителей, "Барселона" достигла согласия относительно режима работы на стадионе.

Клуб получил разрешение на проведение строительных работ 24 часа в сутки с понедельника по пятницу. В выходные дни работы будут ограничены до 22:00, за исключением внутренних работ и на Северной трибуне, которая граничит с кладбищем.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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