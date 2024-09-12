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Продление соглашения в стиле сериала Офис: Бетис подписал новый контракт с Айтором Руибалем
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" продлил сотрудничество с 28-летним вингером Айтором Руибалем. Новое соглашение футболиста, который в этом сезоне сыграл в четырех матчах, рассчитано до конца июня 2028 года.
"Приятно оставаться с этим клубом еще на четыре года и я этому очень счастлив. Я сказал на днях, что сейчас я бы никуда не ушел, потому что чувствую, что должен быть здесь. Я очень благодарен своим товарищам по команде, всему техническому и медицинскому персоналу, всем работникам клуба, потому что, в конце концов, я живу с ними каждый день, и именно они заставляют тебя расти каждый день", - заявил футболист после продления контракта.
????☎️????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) September 11, 2024
Pᴀʀᴋᴏᴜʀ. pic.twitter.com/PqXXoxGMjP
Добавим, что в прошлом сезоне Айтор Руибаль провел 28 поединков, где отметился 3 голами и 4 ассистами.
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