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Продление соглашения в стиле сериала Офис: Бетис подписал новый контракт с Айтором Руибалем

Испания

Об этом говорится на сайте клуба

Продление соглашения в стиле сериала Офис: Бетис подписал новый контракт с Айтором Руибалем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бетис" продлил сотрудничество с 28-летним вингером Айтором Руибалем. Новое соглашение футболиста, который в этом сезоне сыграл в четырех матчах, рассчитано до конца июня 2028 года.

"Приятно оставаться с этим клубом еще на четыре года и я этому очень счастлив. Я сказал на днях, что сейчас я бы никуда не ушел, потому что чувствую, что должен быть здесь. Я очень благодарен своим товарищам по команде, всему техническому и медицинскому персоналу, всем работникам клуба, потому что, в конце концов, я живу с ними каждый день, и именно они заставляют тебя расти каждый день", - заявил футболист после продления контракта.

Добавим, что в прошлом сезоне Айтор Руибаль провел 28 поединков, где отметился 3 голами и 4 ассистами.

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Источник:
Бетіс
Опубликовал: Александр Гресь
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