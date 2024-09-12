Стала известна реакция Куртуа на продление контракта Лунина с Реалом

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин продолжит свое пребывание в Мадриде. Украинский футболист продлит контракт с клубом. Новый договор будет рассчитан на четыре года.

Основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа отреагировал на решение украинца остаться в мадридском клубе.

"Лунин отличный партнер и отличный вратарь", - приводит слова бельгийца DefensaCentral.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.