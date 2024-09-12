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Хуан Бернат о возвращении в Ла Лигу: Я был здесь всего один год, когда дебютировал и мне не очень понравилось, что ушел очень рано

Испания

Футболист не боится конкуренции в новой команде

Хуан Бернат о возвращении в Ла Лигу: Я был здесь всего один год, когда дебютировал и мне не очень понравилось, что ушел очень рано

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После десятилетнего отсутствия Хуан Бернат возвращается в Ла Лигу. В конце трансферного окна "Вильярреал" арендовал у "ПСЖ" левого защитника на один сезон. Футболист на днях дал интервью, где объяснил свое решение вернуться в Испанию.

"Когда "Вильярреал" позвал меня, я не колебался, потому что хотел наслаждаться чемпионатом своей страны. Я пришел с большим опытом, поиграв в больших соревнованиях в больших клубах, и надеюсь использовать его для достижения поставленных целей. В прошлом году у меня была травма лобка, из-за которой я был вне конкуренции в течение 10 месяцев, и я хочу наслаждаться футболом. Я счастлив и стремлюсь начать играть. Я играл как атакующий защитник, но мне комфортнее всего атаковать. Это вариант, но решать тренеру, и где бы он меня ни поставил, я буду стараться играть. Где бы я ни был, везде была большая конкуренция. Не только на моей позиции, я думаю, что конкуренция есть на всех позициях в команде. Мы все должны выкладываться на полную каждый день, а дальше он решит. Я хотел играть здесь [в Ла Лиге], потому что я был здесь только один год, когда дебютировал и мне не очень понравилось, что ушел отсюда очень рано. Я надеюсь провести замечательные сезоны в Испании. Мне нравится стиль футбола, он отличается от других лиг, в которых я играл, и думаю, что он соответствует моему стилю", - цитирует испанца Marca.

Добавим, что в прошлом сезоне Хуан Бернат провел лишь семь матчей во всех турнирах.

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Хуан Бернат Вильярреал
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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