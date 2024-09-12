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Деку: Ямаль играл бы в лучшей Барселоне всех времён

Испания

Приоритет Ла Масии

Деку: Ямаль играл бы в лучшей Барселоне всех времён

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал о стратегии команды относительно воспитанников.

"Мы всегда оставляем место для молодых игроков при планировании развития. Взять хотя бы Форта, Кубарси и Фермина в прошлом году...

В конце концов, все это процесс, направленный на то, чтобы игроки могли попасть в первую команду. Я не думаю, что это из необходимости.

Ламин играл бы в лучшей "Барсе" всех времен. У Берналя всегда был бы шанс. Всегда лучше не идти на рынок, если у вас есть качественные игроки дома", - цитирует португальца Barca Universal.

15 сентября "Барселона" сыграет на выезде против "Жироны".

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Деку Барселона Ла Масия Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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