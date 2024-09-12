Деку: Ямаль играл бы в лучшей Барселоне всех времён

Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал о стратегии команды относительно воспитанников.

"Мы всегда оставляем место для молодых игроков при планировании развития. Взять хотя бы Форта, Кубарси и Фермина в прошлом году...

В конце концов, все это процесс, направленный на то, чтобы игроки могли попасть в первую команду. Я не думаю, что это из необходимости.

Ламин играл бы в лучшей "Барсе" всех времен. У Берналя всегда был бы шанс. Всегда лучше не идти на рынок, если у вас есть качественные игроки дома", - цитирует португальца Barca Universal.