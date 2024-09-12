Гави вернулся к тренировкам Барселоны - в последний раз хавбек играл почти год назад

Полузащитник "Барселоны" Гави вновь приступил к тренировочным занятиям с остальной частью коллектива Ханси Флика.

В своих аккаунтах в социальных сетях "блауграна" поделилась коротким видеороликом, на котором товарищи по команде приветствуют 20-летнего футболиста на стадионе имени Жоана Гампера.

Последний раз Гави появлялся на поле 15 ноября 2023 года, в отборочном матче на Евро-2024 против Грузии. В течение игры испанец порвал переднюю крестообразную связку и, как следствие, пропустил остаток сезона 2023/2024.

Следующий поединок "Барса" проведёт против "Жироны" Виктора Цыганкова 15 сентября.