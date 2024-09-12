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Гави вернулся к тренировкам Барселоны - в последний раз хавбек играл почти год назад

Испания
Обновлено

Гави выходит из лазарета

Гави вернулся к тренировкам Барселоны - в последний раз хавбек играл почти год назад

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Гави вновь приступил к тренировочным занятиям с остальной частью коллектива Ханси Флика.

В своих аккаунтах в социальных сетях "блауграна" поделилась коротким видеороликом, на котором товарищи по команде приветствуют 20-летнего футболиста на стадионе имени Жоана Гампера.

Последний раз Гави появлялся на поле 15 ноября 2023 года, в отборочном матче на Евро-2024 против Грузии. В течение игры испанец порвал переднюю крестообразную связку и, как следствие, пропустил остаток сезона 2023/2024.

Следующий поединок "Барса" проведёт против "Жироны" Виктора Цыганкова 15 сентября.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MAGA KING
12.09.2024 в 15:28
Рад за Гави. Люди, кто понимает английский , посмотрите новость на ESPN, или почитайте. Думают о новом порядке в ЛаЛиге как бороться с расизмом . Похоже будет новинка как помочь реалу побыстрее стать «чемпионом». Найдите; не пожалеете
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Комментарии 4
avatar
MAGA KING
12.09.2024 в 15:28
Рад за Гави. Люди, кто понимает английский , посмотрите новость на ESPN, или почитайте. Думают о новом порядке в ЛаЛиге как бороться с расизмом . Похоже будет новинка как помочь реалу побыстрее стать «чемпионом». Найдите; не пожалеете
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2
1
avatar
Вarcelinius
12.09.2024 в 15:38
Привет. Ну шо, как там дебаты, кто победил?
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0
1
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Вarcelinius
12.09.2024 в 15:39
Расскажи вкратце для тех, кто не очень понимает английский. )
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1
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Просто Квашин (Харків)
12.09.2024 в 15:45
...ти що олень перейменувався ? ... все одно оленем ти бути не перестанеш...
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