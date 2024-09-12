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Гави вернулся к тренировкам Барселоны - в последний раз хавбек играл почти год назад
Гави выходит из лазарета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави вновь приступил к тренировочным занятиям с остальной частью коллектива Ханси Флика.
В своих аккаунтах в социальных сетях "блауграна" поделилась коротким видеороликом, на котором товарищи по команде приветствуют 20-летнего футболиста на стадионе имени Жоана Гампера.
Последний раз Гави появлялся на поле 15 ноября 2023 года, в отборочном матче на Евро-2024 против Грузии. В течение игры испанец порвал переднюю крестообразную связку и, как следствие, пропустил остаток сезона 2023/2024.
Следующий поединок "Барса" проведёт против "Жироны" Виктора Цыганкова 15 сентября.
¡Primer entreno de Gavi con el grupo! pic.twitter.com/532XbQ8BXG— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2024
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