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Испания разработала новый протокол борьбы с расизмом во время матчей

Испания
Обновлено

Новый протокол в защиту игроков

Испания разработала новый протокол борьбы с расизмом во время матчей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Королевская испанская футбольная федерация совместно с Ла Лигой разработали новый протокол, направленный на борьбу с расизмом во время матчей.

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Если главный арбитр матча станет свидетелем расизма или получит соответствующее сообщение от официальных лиц, он обязан показать специальный жест и приостановить игру.

Если расистское поведение не прекратится, матч будет полностью остановлен.

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Испанская футбольная федерация Ла Лига
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Источник:
rfef
Опубликовал: Екатерина Власова
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