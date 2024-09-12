Испания разработала новый протокол борьбы с расизмом во время матчей

Королевская испанская футбольная федерация совместно с Ла Лигой разработали новый протокол, направленный на борьбу с расизмом во время матчей.

Если главный арбитр матча станет свидетелем расизма или получит соответствующее сообщение от официальных лиц, он обязан показать специальный жест и приостановить игру.

Если расистское поведение не прекратится, матч будет полностью остановлен.