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Испания разработала новый протокол борьбы с расизмом во время матчей
Новый протокол в защиту игроков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Королевская испанская футбольная федерация совместно с Ла Лигой разработали новый протокол, направленный на борьбу с расизмом во время матчей.
Если главный арбитр матча станет свидетелем расизма или получит соответствующее сообщение от официальных лиц, он обязан показать специальный жест и приостановить игру.
Если расистское поведение не прекратится, матч будет полностью остановлен.
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Источник:rfef
Опубликовал: Екатерина Власова
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