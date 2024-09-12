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Президент Ла Лиги: Я очень рад, что Уильямс все еще в Атлетик Бильбао

Испания

Тебас поделился своими мыслями

Президент Ла Лиги: Я очень рад, что Уильямс все еще в Атлетик Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о сорванном трансфере Нико Уильямса в "Барселону".

"Нико был нужен "Барсе", но они не смогли его подписать. Я очень рад, что он все еще в "Атлетик Бильбао" и что он все еще в Испании.

Я рад видеть его, он добавляет конкуренции".

Напомним, в течение летнего трансферного окна-2024 Уильямс был близок к переходу в «Барселону», но затем футболист решил остаться в "Атлетик".

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Атлетик (Бильбао) Барселона Хавьер Тебас Нико Уильямс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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