Президент Ла Лиги: Я очень рад, что Уильямс все еще в Атлетик Бильбао

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о сорванном трансфере Нико Уильямса в "Барселону".

"Нико был нужен "Барсе", но они не смогли его подписать. Я очень рад, что он все еще в "Атлетик Бильбао" и что он все еще в Испании.

Я рад видеть его, он добавляет конкуренции".