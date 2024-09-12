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Президент Ла Лиги: Винисиус заслуживает выиграть Золотой мяч

Испания

Хавьер ответил на вопросы журналистов

Президент Ла Лиги: Винисиус заслуживает выиграть Золотой мяч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что Винисиус заслуживает выиграть "Золотой мяч".

"Он очень отличается в своем стиле игры. Если он его не выиграет, то точно окажется в топе. А если же нет, то в следующем году. Однажды он точно выиграет.

Винисиус заслуживает "Золотой мяч".

Напомним, что 28 октября в Париже состоится церемония вручения Золотого мяча-2024.

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Винисиус Золотой мяч Хавьер Тебас
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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
12.09.2024 в 21:08
Согласен, последняя ЛЧ особенно на его плечах. Альтернативы нет особо в принципе.
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Комментарии 3
storm_ua (Николаев)
12.09.2024 в 21:08
Согласен, последняя ЛЧ особенно на его плечах. Альтернативы нет особо в принципе.
Ответить
1
0
avatar
Вarcelinius
12.09.2024 в 20:53
А с каких это ху?
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
12.09.2024 в 21:22
..зав'язуй пархатий косити під расиста...
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