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Президент Ла Лиги: Винисиус заслуживает выиграть Золотой мяч
Хавьер ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что Винисиус заслуживает выиграть "Золотой мяч".
"Он очень отличается в своем стиле игры. Если он его не выиграет, то точно окажется в топе. А если же нет, то в следующем году. Однажды он точно выиграет.
Винисиус заслуживает "Золотой мяч".
Напомним, что 28 октября в Париже состоится церемония вручения Золотого мяча-2024.
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storm_ua (Николаев)
12.09.2024 в 21:08
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