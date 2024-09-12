Президент Ла Лиги: Винисиус заслуживает выиграть Золотой мяч

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что Винисиус заслуживает выиграть "Золотой мяч".

"Он очень отличается в своем стиле игры. Если он его не выиграет, то точно окажется в топе. А если же нет, то в следующем году. Однажды он точно выиграет.

Винисиус заслуживает "Золотой мяч".