  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Беллингем на своем YouTube-канале опубликовал первую серию документального сериала о своем первом сезоне в Реале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беллингем на своем YouTube-канале опубликовал первую серию документального сериала о своем первом сезоне в Реале

Испания
Обновлено

Вне света прожекторов

Беллингем на своем YouTube-канале опубликовал первую серию документального сериала о своем первом сезоне в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Звездный форвард "Реала" Джуд Беллингем на своем YouTube-канале опубликовал первую серию документального сериала о своем первом сезоне в "Королевском клубе".

Видео "Вне света прожекторов" начинается с эпизода, который перенесет вас за кулисы долгожданной мечты Беллингема - присоединение к крупнейшему футбольному клубу мира.

Беллингем присоединился к "Реалу" летом 2023 года из дортмундской "Боруссии"за 103 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Турецкий клуб хочет арендовать форварда Челси
yellow-arrow
Президент Ла Лиги: Винисиус заслуживает выиграть Золотой мяч
yellow-arrow
Романо: В Реале верят в потенциал Лунина и не хотят потерять его бесплатно
Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости