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Беллингем на своем YouTube-канале опубликовал первую серию документального сериала о своем первом сезоне в Реале
Вне света прожекторов
Getty Images / Global Images Ukraine
Звездный форвард "Реала" Джуд Беллингем на своем YouTube-канале опубликовал первую серию документального сериала о своем первом сезоне в "Королевском клубе".
Видео "Вне света прожекторов" начинается с эпизода, который перенесет вас за кулисы долгожданной мечты Беллингема - присоединение к крупнейшему футбольному клубу мира.
Беллингем присоединился к "Реалу" летом 2023 года из дортмундской "Боруссии"за 103 миллиона евро.
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