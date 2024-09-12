Беллингем на своем YouTube-канале опубликовал первую серию документального сериала о своем первом сезоне в Реале

Звездный форвард "Реала" Джуд Беллингем на своем YouTube-канале опубликовал первую серию документального сериала о своем первом сезоне в "Королевском клубе".

Видео "Вне света прожекторов" начинается с эпизода, который перенесет вас за кулисы долгожданной мечты Беллингема - присоединение к крупнейшему футбольному клубу мира.

Беллингем присоединился к "Реалу" летом 2023 года из дортмундской "Боруссии"за 103 миллиона евро.