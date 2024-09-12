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Сантьяго Бернабеу признан лучшим стадионом в мире в 2024 году

Испания

Еще один трофей для Реала

Сантьяго Бернабеу признан лучшим стадионом в мире в 2024 году

Реал

Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает собирать трофеи. Кроме блестящих выступлений на футбольном поле, клуб добавил в свою коллекцию еще одну награду.

World Football Summit признал "Сантьяго Бернабеу" лучшим стадионом 2024 года. Эта культовая арена, которая прошла масштабную реконструкцию, поразила экспертов своими инновационными решениями и амбициозным видением будущего спортивных сооружений.

Награду мадридский "Реал" получит на следующей неделе.

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Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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