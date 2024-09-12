Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турецкий клуб хочет арендовать форварда Челси
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана продолжит карьеру свою в турецкой Суперлиге.
Как пишет Фабрицио Романо, турецкий "Гезтепе" договорился об аренде игрока "синих" после того, как сделка с греческим ФК "АЕК" сорвалась.
Соглашение также включает опцию выкупа, а также "Челси" может вернуть игрока с 1 января 2025 года.
Добавим, в прошлом сезоне Фофана провел 32 матча, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Я бы лучше распорядился деньгами", - Тотти недоволен подписанием Довбика для Ромы
- Герреро не сыграет против Зари - СМИ
- Опытный украинский форвард объявил о завершении карьеры
- Стала известна реакция Куртуа на продление контракта Лунина с Реалом
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн