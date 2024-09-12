Турецкий клуб хочет арендовать форварда Челси

Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана продолжит карьеру свою в турецкой Суперлиге.

Как пишет Фабрицио Романо, турецкий "Гезтепе" договорился об аренде игрока "синих" после того, как сделка с греческим ФК "АЕК" сорвалась.

Соглашение также включает опцию выкупа, а также "Челси" может вернуть игрока с 1 января 2025 года.

Добавим, в прошлом сезоне Фофана провел 32 матча, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами.

