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Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат мог оказаться в Реале
Футболист рассказал о разговоре с Карло Анчелотти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда "Реала Мадрид" Джуд Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат Джоб мог оказаться в мадридском клубе.
В своем новом видео на YouTube-канале англичанин рассказал о разговоре с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти после одного из матчей:
"Я до сих пор помню, как мой брат Джоб забил дважды, когда мы смотрели игру. Анчелотти сказал: "Бляха-муха... мы привезли не того! Я привезу его сюда". Я спросил: "На какой позиции он будет играть?". Карло сказал: на твоей".
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