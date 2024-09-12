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Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат мог оказаться в Реале

Испания

Футболист рассказал о разговоре с Карло Анчелотти

Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат мог оказаться в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Звезда "Реала Мадрид" Джуд Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат Джоб мог оказаться в мадридском клубе.

В своем новом видео на YouTube-канале англичанин рассказал о разговоре с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти после одного из матчей:

"Я до сих пор помню, как мой брат Джоб забил дважды, когда мы смотрели игру. Анчелотти сказал: "Бляха-муха... мы привезли не того! Я привезу его сюда". Я спросил: "На какой позиции он будет играть?". Карло сказал: на твоей".

Читайте такжеБеллингем на своем YouTube-канале опубликовал первую серию документального сериала о своем первом сезоне в Реале
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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Джуд Беллингем Джоб Беллингем
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