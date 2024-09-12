Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат мог оказаться в Реале

Звезда "Реала Мадрид" Джуд Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат Джоб мог оказаться в мадридском клубе.

В своем новом видео на YouTube-канале англичанин рассказал о разговоре с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти после одного из матчей:

"Я до сих пор помню, как мой брат Джоб забил дважды, когда мы смотрели игру. Анчелотти сказал: "Бляха-муха... мы привезли не того! Я привезу его сюда". Я спросил: "На какой позиции он будет играть?". Карло сказал: на твоей".