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Валенсия на шаг ближе к завершению строительства нового стадиона
Строительство началось еще в 2007 году
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
После 17 лет ожидания, "Валенсия" может наконец достроить свой новый стадион "Ноу Месталья".
Как сообщают испанские СМИ, клуб обратился за финансовой помощью к американскому инвестиционному банку Goldman Sachs. Цель сотрудничества - привлечь необходимые 120 миллионов евро для завершения амбициозного проекта.
Строительство "Ноу Месталья" началось еще в 2007 году, однако из-за финансовых трудностей было приостановлено.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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