Валенсия на шаг ближе к завершению строительства нового стадиона

После 17 лет ожидания, "Валенсия" может наконец достроить свой новый стадион "Ноу Месталья".

Как сообщают испанские СМИ, клуб обратился за финансовой помощью к американскому инвестиционному банку Goldman Sachs. Цель сотрудничества - привлечь необходимые 120 миллионов евро для завершения амбициозного проекта.

Строительство "Ноу Месталья" началось еще в 2007 году, однако из-за финансовых трудностей было приостановлено.