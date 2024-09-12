  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия на шаг ближе к завершению строительства нового стадиона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия на шаг ближе к завершению строительства нового стадиона

Испания

Строительство началось еще в 2007 году

Валенсия на шаг ближе к завершению строительства нового стадиона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Новина українською

После 17 лет ожидания, "Валенсия" может наконец достроить свой новый стадион "Ноу Месталья".

Как сообщают испанские СМИ, клуб обратился за финансовой помощью к американскому инвестиционному банку Goldman Sachs. Цель сотрудничества - привлечь необходимые 120 миллионов евро для завершения амбициозного проекта.

Строительство "Ноу Месталья" началось еще в 2007 году, однако из-за финансовых трудностей было приостановлено.

Читайте такжеУкраина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
По теме
yellow-arrow
Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат мог оказаться в Реале
yellow-arrow
Сантьяго Бернабеу признан лучшим стадионом в мире в 2024 году
yellow-arrow
Турецкий клуб хочет арендовать форварда Челси
Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости